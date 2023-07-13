Мир 13 июля 2023, 15:26 Власти Запорожья переименуют площадь Пушкина Горсовет Запорожья решил переименовать площадь Пушкина и 3 улицы из-за связи с Россией piqsels

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Площадь Пушкина и еще ряд улиц, которые напоминают о связях с Россией, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье решили переименовать. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

Другие названия получат Таганская, Волгоградская и Волжская улицы. Также городская община прекратить контактировать с религиозными организации Украинской православной церкви (УПЦ), поскольку их руководство, по мнению властей Запорожья, находится на российской территории.

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Так называемая декоммунизация началась на Украине в 2015 году. Там начали сносить советские и российские памятники. Власти страны ликвидировали к началу 2022-го более 2,5 тысячи монументов, изменили названия больше чем у 900 населенных пунктов и порядка 50 тысяч улиц.

Недавно воздвигнутый еще во времена СССР памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами государственного флага Соединенных Штатов. Это произошло 4 июля, когда американцы праздновали День независимости.