Власти Запорожья объяснили, зачем ВСУ бьют по штабам «Мы вместе с Россией» | 360°

Мир 08 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожья объяснили, зачем ВСУ бьют по штабам «Мы вместе с Россией» Власти Запорожья: ВСУ думают, что в штабах «Мы вместе с Россией» хранятся бюллетени

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ВСУ намеренно наносят удары по штабам «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, думая, что там находятся бюллетени для референдума. Об этом рассказал ТАСС председатель движения, член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что на самом деле это не так: бюллетени еще не утверждены Центризбиркомом и тем более не напечатаны.

«Движение „Мы вместе с Россией“ занимается гуманитарной помощью на территории Запорожской области. Там у нас хранится гуманитарная помощь, люди приходят за ней, за советом, когда не могут решить свои проблемы. А ВСУ бьют по штабам», — констатировал Рогов.

Один из штабов, находящийся в Мелитополе, в среду взорвали. К счастью, никто не пострадал. По словам Владимира Рогова, у штаба есть данные об исполнителях взрыва и они не смогут избежать наказания.

Ранее, 5 сентября, ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому в Энергодаре, где располагался еще один штаб «Мы вместе с Россией». В тот момент там проходил прием граждан. В тот же день украинские боевики обстреляли штаб в Каменка-Днепровской. Чудом обошлось без пострадавших.

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