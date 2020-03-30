Власти закрыли границы Лаоса из-за пандемии коронавируса

На то же время для всех жителей страны объявили карантин. Режим должны соблюдать и иностранные граждане, которые сейчас находятся в Лаосе.

Общественный транспорт прекратил свою работу.

В Лаосе нельзя выходить из дома. Для этого необходимо быть сотрудником полиции, военнослужащим, пожарным, медицинским персоналом или тем, кто обеспечивает население продуктами питания и предметами первой необходимости.