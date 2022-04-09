Власти Венгрии выступили за международное расследование событий в Буче

Правительство Венгрии выступило за международное расследование того, что произошло в Буче. Об этом сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Берталана Хаваши.

«Премьер-министр Виктор Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче», — сказал Хаваши.

Он призвал найти виновных и наказать. Также Хаваши подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность мирного населения и расследовать каждый подобный случай.

Ранее председатель Госдумы Володин заявил, что ситуация в Буче — это «провокация с целью дискредитации России». Он уверен, что вся история с массовыми убийствами — постановка. Свою позицию Володин аргументировал тем, что президент Украины Владимир Зеленский после появления этих кадров заявил, что продолжит вести переговоры с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что ВСУ издевались над мирным населением Бучи после ухода российских военных, на которых позже хотели переложить ответственность.