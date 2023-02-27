Мир 27 февраля 2023, 07:45 Власти Венгрии расценили взрывы на «Северных потоках» как теракт Глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценить взрывы на «Северных потоках» как теракт РИА «Новости»

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» являются преднамеренным террористическим актом. С таким заявлением на брифинге выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, написало РИА «Новости».

«Это первый случай в современности, когда атака пошла на столь крупный инфраструктурный объект. Ее следует оценить как террористический акт с последующим выяснением всех обстоятельств», — сказал он.

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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия настаивает на подробном, структурированном, глубоком и всестороннем расследование происшествия.

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«Венгрия вне зависимости от инициатора расследования поддержит любые формы расследования, которые помогут объяснить, кто и для чего это сделал», — добавил Сийярто.

Ранее независимый журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на газопроводах, указав на причастность к ним со стороны США.