27 февраля 2023, 07:45
Власти Венгрии расценили взрывы на «Северных потоках» как теракт
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценить взрывы на «Северных потоках» как теракт
Взрывы на газопроводах «Северный поток» являются преднамеренным террористическим актом. С таким заявлением на брифинге выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, написало РИА «Новости».
«Это первый случай в современности, когда атака пошла на столь крупный инфраструктурный объект. Ее следует оценить как террористический акт с последующим выяснением всех обстоятельств», — сказал он.
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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия настаивает на подробном, структурированном, глубоком и всестороннем расследование происшествия.
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«Венгрия вне зависимости от инициатора расследования поддержит любые формы расследования, которые помогут объяснить, кто и для чего это сделал», — добавил Сийярто.
Ранее независимый журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на газопроводах, указав на причастность к ним со стороны США.
Венгрия
Газопровод Северный поток — 2
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