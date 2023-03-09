Мир 09 марта 2023, 18:02 Власти Венгрии рассказали, что мешает визиту Орбана в Киев Правительство Венгрии: визиту премьера Орбана в Киев мешает украинский закон о языке РИА «Новости»

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Визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев мешает украинский закон о языке. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы венгерского кабмина Гергей Гуйяш. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что премьер-министр посетит Киев только при условии, что его визит поможет решить все разногласия между двумя государствами. По его словам, одной только «демонстративной цели недостаточно».

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Глава канцелярии также напомнил, что права этнических венгров в Закарпатье необходимо восстановить. Им нужно предоставить возможность учиться в школах на родном языке.

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«Украинский закон о языке противоречит всем принципам Евросоюза, и это само по себе является препятствием для визита», — сказал Гуйяш.

Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто уже говорил о том, что визит Орбана в столицу Украины готовится. Но поездка состоится только тогда, когда для этого создадут необходимые условия. На данный момент визит Орбана в Киев находится «на стадии технической подготовки».

Также Сийярто считает, что Европа хочет решить украинский кризис неработающими методами. Конфликт может закончиться только благодаря прекращению огня, подчеркнул он.