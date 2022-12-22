Мир 22 декабря 2022, 21:03 Власти Венгрии предложили распустить Европарламент из-за коррупционного скандала Премьер Венгрии Орбан призвал распустить Европарламент после коррупционного скандала Pxhere

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Венгерский премьер Виктор Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала. Пост с таким призывом он опубликовал в Twitter.

Он заявил, что скандал в Европейском парламенте стал показательным, а антикоррупционные гарантии — неэффективными.

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«Если мы хотим восстановить доверие общественности, то пора распустить Европарламент», — высказался Орбан.

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Венгерский премьер предложил переизбрать евродепутатов на новых условиях и сформировать Европарламент, состоящий из национальных парламентариев. Такой расклад будет гарантировать «больший надзор, подотчетность и доверие к этому органу», подчеркнул премьер-министр.

«Верните контроль обратно государствам — членам ЕС», — заключил он.

Полиция Бельгии арестовала зампредседателя Европарламента Еву Кайли по делу о коррупции, которое связано с проведением прошедшего чемпионата мира по футболу. Следствие подозревало политика в передаче взяток при попытке повлиять на внешнюю политику ЕС в отношении Катара при подготовке мундиаля. Фигуранты дела уже начали давать признательные показания. Кайли подтвердила, что передала деньги своему отцу в Брюсселе.