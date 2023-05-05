Мир 05 мая 2023, 08:34 Власти Венгрии назвали сроки вхождения страны в зону евро Венгрия сможет присоединиться к еврозоне в конце 2024 года Pxhere

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Венгрия будет соответствовать Маастрихтским критериям и сможет присоединиться к еврозоне в конце следующего года. Такое мнение высказал председатель Финансового совета страны Арпад Ковач, сообщил ТАСС.

По его словам, к лету следующего года рост потребительских цен в Венгрии снизится, государственный долг также сократится, улучшатся показатели дефицита бюджета. Благодаря улучшению этих финансовых критериев станет возможно вхождение страны в зону евро.

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Венгрия вошла в Евросоюз в 2004 году, однако к еврозоне не присоединилась. Власти страны боялись не выдержать экономическую конкуренцию из-за отказа от самостоятельной денежно-финансовой политики.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек отказ от евро и доллара как мировых резервных валют на фоне перспектив распространения цифровых денег. Он отметил, что не слишком устойчивая к внешним воздействиям валюта Европейского союза стала утрачивать свою роль универсального платежного средства, и допустил возврат европейских стран к национальным валютам.