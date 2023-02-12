Мир 12 февраля 2023, 08:13 Власти Венгрии назвали российскую экономику одной из определяющих в мире Президент Венгрии Новак: российская экономика является одной из самых определяющих в мире rawpixel

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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что несмотря на то, что Россия не является для Будапешта самым важным торговым партнером, ее экономика является одной из определяющих в мире. Своим мнением она поделилась с изданием Portfolio.

«Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира», — заявила она.

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Она добавила, что хотя Венгрия и работает над снижением зависимости от российских энергоносителей, в долгосрочной перспективе Западу нельзя не учитывать возможности России.

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«Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развертывания ядерного оружия, развязывания опустошительной третьей мировой войны», — заключила Новак.

Ранее в Министерстве энергетики Венгрии заявили, что после эмбарго все равно продолжат перерабатывать на своих заводах российские нефтепродукты, но для внутреннего потребления, а не для экспорта в другие страны.