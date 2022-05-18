Власти Венесуэлы начали переговоры с представителем оппозиции Блайдом

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес встретился с представителем оппозиции Херардо Блайдом. Об этом написал RT со ссылкой на Twitter Родригеса.

«На рабочей встрече для (определения. — ред.) планов на будущее. Спасаем дух Мехико», — говорится в сообщении политика.

Кроме того, в Сети появилось фото, на котором запечатлен момент рукопожатия Родригеса и Блайда.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны намерены возобновить диалог с представителями всех политических сил в стране.