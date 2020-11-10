Власти Великобритании выслали двух белорусских дипломатов
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Соединенное Королевство выслало двух белорусских дипломатов, симметрично ответив на действия республики, информирует ТАСС.
Он подчеркнул, что властей государства не запугают попытки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать выражать мнение насчет результатов выборов главы республики, пишет газета «Взгляд».
«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов», — пояснил Рааб новой публикации своего Twitter-аккаунта.
Уточняется, что на фоне этой ситуации посла Белоруссии в Лондоне Максима Ермоловича вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании.