Власти Великобритании вложили 86 млн фунтов в угольные электростанции

Власти Великобритании внепланово вложили 86 миллионов фунтов на обеспечение работы угольных электростанций. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти страны осуществляли попытки отказаться от угольной промышленности и полностью перейти ветряные электростанции. Однако из-за спокойного климата в стране такая технология показала свою неэффективность. Из-за этого стоимость одного мегаватт-часа достигла 400 фунтов. При этом цена «зеленого» электричества на бирже составила 1 750 фунтов, что превышает среднюю цену на 3000%.

Государство обратилось к владельцам трех ТЭС с просьбой обеспечить бытовым потребителям бесперебойную подачу электроэнергии. При этом компенсировать расходы власти страны пообещали самостоятельно, передала «ПолитРоссия».