Власти Великобритании сообщили о риске обрушения крыш больше чем 30 больниц

Крыши 34 больниц в Великобритании построены таким образом, что бетонные конструкции могут обрушиться в любой момент. Об этом в ответ на запрос члена Партии либеральных демократов Дейзи Купер сообщила представитель британского Минздрава Мария Колфилд, написала газета The Guardian.

«Конструкции крыш содержат армированный ячеистый автоклавный бетон, который похож на ломтик воздушного шоколада», — говорится в письме Колфилд.

Эта информация вызвала опасения в обществе из-за вероятного обрушения потолков на больных. Правительство страны начало подготовку и поиск решения этой проблемы.

Ранее в Великобритании использовали этот тип бетона при строительстве с 1960-го по 1980-й год. Срок его службы составляет 30 лет, и теперь он может разрушиться.

«Уму непостижимо, что больных лечат в корпусах больниц, которые могут разрушиться», — заявил глава партии либерал-демократов Эд Дэйви.

Колумнисты издания отметили, что некоторые больницы ранее уже оборудовали специальными металлическими распорками, чтобы снизить нагрузку с крыши.