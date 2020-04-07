Власти Великобритании раскрыли состояние Бориса Джонсона

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стабильно. Сейчас он находится в реанимации, но с подтвержденным коронавирусом, но подключение к ИВЛ ему не требуется.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель канцелярии страны 7 апреля. Его слова процитировало РИА «Новости».

Премьер-министр всю ночь находился в стабильном состоянии, у него хорошее настроение. Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны Официальный представитель канцелярии Великобритании

Борис Джонсон рассказал, что заражен коронавирусом 27 марта. С тех пор он находился на самоизоляции в своей резиденции. Работу премьер-министр страны выполнял только дистанционно. Третьего апреля он по видеосвязи сообщил, что у него до сих пор держится высокая температура. В ночь на 6 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали в больницу. Врачи подчеркнули, что это были не экстренные меры, а лишь предосторожность — кроме того, ему нужно провести необходимые анализы. Однако позже медики перевели его в реанимацию, потому что его состояние ухудшилось.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что Джонсона подключили к аппарату ИВЛ, однако позже власти опровергли эту информацию. Они заявили, что Джонсон действительно получил «кислородную поддержку», но обошлось без искусственной вентиляции легких.