Мир 11 марта 2023, 10:36 Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиады о недопуске россиян The Guardian: Англия выступила за недопуск россиян и граждан Белоруссии к Олимпиаде РИА «Новости»

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Власти Великобритании попросили крупнейших спонсоров Олимпийских игр (ОИ) надавить на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе о недопуске российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщили журналисты газеты The Guardian.

По их словам, речь идет о турнире 2024 года. Он пройдет в Париже.

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Также авторы материала отметили, что власти Великобритании выступили против любого участия спортсменов из России и Белоруссии. Командам этих стран, по мнению английского правительства, не стоит выступать даже под нейтральным флагом.

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«Мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», — сказали авторы обращения к спонсорам ОИ.

Власти Великобритании отметили, что они сохранят такую позицию до выяснения определенных обстоятельств. До смены мнения английское правительство хочет убедиться работоспособности модели нейтралитета. По словам властей Великобритании, пока такая схема вызывает у них опасения.