Мир 11 декабря 2022, 09:17 Власти Великобритании отказались повышать зарплаты бастующим Sky News: премьер Британии Сунак отказался повысить зарплаты бастующим РИА «Новости»

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Массовые забастовки рабочих в Великобритании в декабре не являются основанием для повышения им заработной платы. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак, его слова привело Sky News.

«Что касается зарплат, то у нас есть независимое представительство, контролирующее финансовые вопросы. Мы можем постараться упростить жизнь людям, поборов высокую инфляцию. Это самое важное, что нам предстоит сделать», — сказал глава британского правительства.

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Сунак подчеркнул, что власти намерены решать проблему с забастовками, но безопасность людей находится в приоритете.

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«Мы постараемся сделать все, чтобы минимизировать сбои простых людей в повседневной жизни», — добавил премьер-министр.

Ранее журналисты издания The Spectator призвали британцев отказаться от привычки посещать душ ежедневно. Авторы статьи объяснили, что подобный моцион плохо влияет на окружающую среду и оставляет негативный углеродный след.

Также им напомнили о финансовой стороне вопроса в условиях высокой стоимости электричества.