Мир 23 ноября 2022, 00:57 Власти Великобритании отказались помогать беженцам с Украины

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Несмотря на обещание властей Великобритании помогать украинским беженцам, в стране постепенно начали завершать программу «Дома для Украины». Такой информацией поделился политолог и бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник. Об этом сообщили Nation News.

В рамках программы Великобритания выплачивала жителям страны компенсации за то, что они принимали беженцев. Однако в последнее время все больше украинцев оказались без дома, так как британские семьи все чаще начали отказывать в жилье, написало Guardian.

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При этом политолог подчеркнул, что в сравнении с другими странами Британия принимала в разы меньше беженцев. Из-за внутренних проблем страна не способна поддерживать беженцев, заявил Мирошник.

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