Мир 11 июля 2023, 14:20 Власти Великобритании намерены поставить Украине наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия

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Министерство иностранных дел Великобритании планирует отправить Украине наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия. Об этом сообщил RT.

Также британское ведомство намерено профинансировать проект по разминированию территории Украины, на эти цели могут выделить более семи миллионов евро.

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В ведомстве отметили, что поставки специальных обезвреживающих наборов необходимы для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения.