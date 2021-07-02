Власти Узбекистана наложили ограничения на «ВКонтакте», Twitter и ТikТоk

В Узбекистане ограничили работу соцсетей «ВКонтакте», Twitter и TikTok. Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) заявила, что поводом стали нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Узкомнадзор внес «ВКонтакте», TikTok и Twitter в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к соцсетям на территории Узбекистана ограничили, пока нарушения не будут устранены.

Пользователи в Узбекистане в пятницу жаловались на сбои в работе ряда приложений, среди которых Skype, Twitter и TikTok, сообщило РИА ФАН.

Глава республики Шавкат Мирзиеев в январе подписал закон, согласно которому все персональные данные пользователей из Узбекистана должны храниться внутри страны. Узкомнадзор позже уведомил о необходимости выполнять требования закона компании Facebook, Google, Telegram, Yandex, Microsoft, Mail.ru, TikTok и других крупных игроков.

Накануне пользователи в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети Twitter.Об этом писал RT.