Власти уволили секретарей парткомов провинции Хубэй и Уханя

Партийные власти Китая сместили с должностей нескольких функционеров. Лишился поста секретарь парткома провинции Хубэй, где начал распространяться коронавирус. Уволили секретаря парткома Уханя: считается, что коронавирус вырвался на волю именно здесь. Также слетел глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

Сразу несколько громких кадровых перестановок произошло в Китае в течение буквально нескольких часов, сообщили местные СМИ. Решения связаны с эпидемией коронавируса, из-за которого только в Китае погибли уже более тысячи инфицированных.

Вирус вырвался на волю в городе Ухань провинции Хубэй. Решением ЦК Компартии Китая с поста сместили секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна. Уже назвали и имя преемника: пост займет мэр Шанхая Ин Юн. Кроме того, лишили полномочий действующего секретаря парткома Уханя Ма Гоцяна. На его место назначили Ван Чжунлиня. Он уже принял дела.

Также лишился должности глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин. На его место назначили Ся Баолуна.

Как напомнило РИА «Новости», несколько дней назад власти провинции уволили двух других чиновников. Покинул свой пост секретарь партийной группы комитета здравоохранения провинции Хубэй Чжан Цзинь, а также глава комитета здравоохранения провинции Лю Инцзы.

Согласно полученным на утро 13 февраля сведениям, всего в мире инфицированными значатся 60332 человека. Умерли в результате инфекции 1369 человек, побороли болезнь и вылечились 6061.