Мир 22 марта 2023, 16:40 Власти Украины заявили о визите Зеленского на позиции ВСУ на Артемовском направлении Офис Зеленского: президент Украины побывал на позициях ВСУ на Артемовском направлении flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский посетил занимаемые подразделениями вооруженных сил страны позиции на Артемовском направлении. Об этом заявили сотрудники офиса лидера восточноевропейской страны. Их процитировали на сайте ведомства.

Сотрудники офиса Зеленского сообщили, что в ходе этой поездки тот принял доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке спецоперации. Также украинский лидер, по словам представителей ведомства, вручил награды солдатам ВСУ.

Реклама

При этом в офисе Зеленского не уточнили, где именно он побывал и какие населенные пункты посетил.

Реклама

Артемовск (украинское название города — Бахмут) уже достаточно длительное время является местом с одними из самых ожесточенных боестолкновений ВСУ и союзных сил. Двадцать второго марта советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВС России и их соратники почти полностью заблокировали этот город, взяв под контроль все подъезды к нему.