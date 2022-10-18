Власти Украины заявили о разрушении объекта инфраструктуры в Днепропетровске | 360°

Мир 18 октября 2022, 11:40 Власти Украины заявили о разрушении объекта инфраструктуры в Днепропетровске Офис Зеленского: большой объект энергетической инфраструктуры разрушили в Днепропетровске

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Крупный объект энергетической инфраструктуры оказался разрушен в Днепропетровске после обстрела. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, написало РИА «Новости».

«Если мы говорим о Днепре (Днепропетровске — прим. ред.), большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал, он разрушен. В Днепре сегодня будет сложный день с энергоснабжением в пиковые часы вечером, просим население минимизировать использование электроэнергии сегодня вечером», — сказал он в эфире Всеукраинского телемарафона.

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Также в офисе Зеленского 18 октября заявили о попадании в энергетические объекты в Киеве, Житомире. Последний остался без электричества и воды.

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