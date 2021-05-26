Власти Украины заявили о прекращении поставки электроэнергии из Белоруссии

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина решила прекратить поставку электроэнергии из Белоруссии до 1 октября нынешнего года, написал сайт «Политика сегодня».

Парламентарий не объяснил, в чем заключается причина таких действий.

Журналисты заметили, что Украина приняла такое решение на фоне посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. На борту лайнера задержали одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ресурс признали экстремистским в Белоруссии.