Власти Украины заявили о большом интересе к российским каналам

На Украине сохраняется доступ к российскому телевидению, жители «активно смотрят» каналы из России. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.

Так он прокомментировал ситуацию после закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK из-за санкций, введенных в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Служба безопасности Украины подозревает Медведчука и его супругу Оксану Марченко в причастности к финансированию терроризма из-за закупок угля в самопровозглашенной Луганской народной республике. Уголь поставляли в Россию и на Украину.

«Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный», — привело агентство «Интерфакс-Украина» слова Ткаченко.

В конце февраля журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK создали новый канал «Перший незалежний» («Первый независимый»). Провайдеры отключили его от вещания через час после начала эфира. Сейчас канал доступен на YouTube.