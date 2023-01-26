Мир 26 января 2023, 01:43 Власти Украины захотели получить сотни танков от западных партнеров Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что стране нужны сотни танков Unsplash

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Украине нужны сотни танков, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак после объявления США о поставке 31 единицы боевой техники. Американские танки откроют начало поставкам такого вооружения, написал Ермак в Telegram-канале.

«Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них — дальше больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков», — говорится в сообщении главы офиса.

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США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Количество единиц техники соответствует одному танковому батальону на Украине. Пересмотр решения по поставке подобного вооружения связан с изменившимися обстоятельствами в зоне боевых действий, заявили в Белом доме. Также поставка призвана подтолкнуть ВСУ к наступательным действиям.

Германия приняла решение отправить на Украину 14 танков Leopard 2. В пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы и обучение украинских военных.