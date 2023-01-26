26 января 2023, 01:43
Власти Украины захотели получить сотни танков от западных партнеров
Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что стране нужны сотни танков
Украине нужны сотни танков, заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак после объявления США о поставке 31 единицы боевой техники. Американские танки откроют начало поставкам такого вооружения, написал Ермак в Telegram-канале.
«Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них — дальше больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков», — говорится в сообщении главы офиса.
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США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Количество единиц техники соответствует одному танковому батальону на Украине. Пересмотр решения по поставке подобного вооружения связан с изменившимися обстоятельствами в зоне боевых действий, заявили в Белом доме. Также поставка призвана подтолкнуть ВСУ к наступательным действиям.
Германия приняла решение отправить на Украину 14 танков Leopard 2. В пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы и обучение украинских военных.
Оружие
Украина
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