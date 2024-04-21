Мир 21 апреля 2024, 00:10 Власти Украины задумались, как «стимулировать» военнообязанных вставать на воинский учет Украинские власти хотят лишить некоторых услуг не вставших на воинский учет РИА «Новости»

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Власти Украины хотят «стимулировать» военнообязанных становиться на воинский учет через ограничение их прав, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства указал на идею ввести оказание отдельных административных услуг лишь после предоставления военно-учетных документов.

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«У меня нет сомнений, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей», — сказал Малюська.

Он добавил, что возможность мобилизации осужденных принесет больше пользы, чем рисков. Таких личностей отправят сразу на линию фронта. Сформированные на основе вышедших из мест заключения людей подразделения будут более эффективны в сооружении фортификацией, в том числе строительстве окопов.