Мир 06 февраля 2024, 08:48 Власти Украины вырубали и сжигали леса в Донбассе РИА «Новости»: документы подтвердили уничтожением властями Украины лесов в ЛНР Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Документы и уголовные дела, найденные на освобожденных территориях в Луганской Народной Республике, подтвердили намеренное уничтожение лесов в Донбассе. Украинские власти вырубали деревья на продажу за границу, а потом устраивали пожары, чтобы скрыть следы. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники силовых ведомств ЛНР.

«Обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов и летом 2020 года, и в сентябре–октябре того же 2020 года», — сообщил один из собеседников.

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Массовые вырубки и пожары разрушили естественную дренажную систему в регионе. Начали подниматься талые и грунтовые воды, в январе 2024 года несколько домов в Станично-Луганском районе и селах затопило.

Прокуратура, действовавшая на подконтрольной Киеву территории, возбуждала уголовные дела. В них есть много фактов и подтверждений того, что поджогами украинские власти намеревались скрывать вырубку лесов.

«Чтобы скрыть факты незаконной вырубки леса и продажи его за границу, необходимо было выжечь как можно больше территорий, даже за счет человеческих жертв», — передали в силовых структурах.

Местные жители во время пожаров слышали взрывы, видели огненные шары, которые появляются во время горения бензина. При этом пожарные в первые сутки не тушили ни горящий лес, ни дома — такое было распоряжение. Жители видели, как спасатели просто смотрели на полыхающие деревья и строения, ничего не делали, лишь говорили людям отойти подальше. В результате этих пожаров погибло более 20 человек, свыше 600 пострадали.

После освобождения ЛНР украинские боевики продолжают пытаться атаковать российские территории. Вооруженные силы Украины намеривались атаковать нефтебазу в Луганске, используя для этого ударные беспилотники. В результате на объекте вспыхнул пожар. Украинские военные также обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли почти 30 человек. Кремль назвал этот удар чудовищным терактом.