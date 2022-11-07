Власти Украины выразили надежду вступить в Евросоюз в 2024 году | 360°

Мир 07 ноября 2022, 01:10 Власти Украины выразили надежду вступить в Евросоюз в 2024 году Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев надеется вступить в ЕС до конца 2024 года РИА "Новости"

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что руководство страны планирует завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. Об этом она заявила в интервью газете Welt.

По словам Стефанишиной, Украина не является обычным кандидатом. Так она ответила на слова журналиста, который заявил, что обычно процесс вступления в Евросоюз в среднем занимает девять лет.

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Политик подчеркнула, что начало переговоров по вступлению в ЕС очень важно для подъема морального духа граждан Украины.

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«Мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью», — сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что государство старается все сделать, чтобы их приняли в ЕС, в частности уже проведены реформы в области борьбы с коррупцией и правосудия.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что тема со вступлением в ЕС в их государстве крайне непопулярна. Большинство жителей Сербии выступят против вступления Сербии в Евросоюз из-за лицемерного подхода западных стран к событиям на Украине, заявил он.