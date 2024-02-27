Мир 27 февраля 2024, 00:50 Власти Украины в панике эвакуировали госучреждения из Купянска Депутат ГД Водолацкий: из Купянска в панике эвакуировали все госучреждения РИА «Новости»

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ВС России продолжают наступление в Харьковской области, поэтому украинские власти приняли решение эвакуировать из Купянска все госучреждения. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

«Что касается Купянска, то оттуда уже эвакуировали все госучреждения. Началась паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на Харьковском направлении», — сказал он.

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По словам Водолацкого, на этом участке фронта ВС РФ отодвигают 22-ю, 26-ю, 32-ю и 57-ю десантные и механизированные бригады ВСУ.

После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины потеряли надежду на успех на поле боя. Российская армия освобождает населенные пункты Донбасса и продвигается вперед сразу по нескольким направлениям.

Экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы ранее предупредил киевский режим, что украинским войскам грозит серьезная потеря контроля над территориями, включая Купянск и Харьков.