Власти Украины умышленно отключили электроснабжение Мелитополя, сообщил мэр

После начала спецоперации ВС РФ на Украине власти страны умышленно отключили подачу электроснабжения Мелитополя. В результате без электричества остались более 250 тысяч человек. Об этом РИА «Новости» рассказала мэр города Галина Данильченко. Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.

«У нас население города порядка 140 тысяч человек. Без электроснабжения осталось гораздо больше населенных пунктов. Я точно знаю — Мелитопольский район, который насчитывает около 250 тысяч человек, был без электроснабжения, оно было отключено умышленно», — сообщила Данильченко.

По ее словам, в Киеве ссылались на то, что российские военные разрушили подстанцию. Мэр заявила, что это ложь.

«Это все ложь, российские военные здесь ничего не разрушали. Наоборот, когда они пришли, они помогли нам разминировать те подстанции, которые заминировали украинцы, и восстановить полностью электроснабжение для жизнеобеспечения города», — рассказала она.

Данильченко также добавила, что попытки проведения диверсий на водонасосных станциях предпринимались с украинской стороны.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили в Мелитополь 20 тонн гуманитарной помощи.