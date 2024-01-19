Мир 19 января 2024, 13:40 Власти Украины уличили в наплевательском отношении к производству дронов Глава компании Athlon Avia заявил о безразличии Украины к производству дронов

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Отношение властей Украины к производителям беспилотников абсолютно наплевательское. В результате страдает весь сектор. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Radio NV выступил генеральный директор компании Athlon Avia Артем Вьюнник.

Он пояснил, что руководство страны каждый раз меняет требования по контрактам, не понимая, что все-таки необходимо больше. При этом из-за сложности с поставками необходимого оборудования возникают дальнейшие проблемы с планированием.

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Вьюнник пояснил, что только логистика для импорта необходимых деталей занимает пять-шесть месяцев.

«Производственный цикл — это же не только логистика. Можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — заявил руководитель предприятия.

По его словам, из-за сложившейся неразберихи и неумения властей Украины вести нормальную работу с бизнесом страдает прежде всего производство, которому необходим запас времени для координации действий и выстраивания качественной работы.

Проблемы с поставкой комплектующих для производства беспилотников возникли на Украине еще минувшей осенью, когда Китай ввел новые правила экспортного контроля. Чтобы получать необходимые детали, украинские производители перешли на контрабандные поставки по новым каналам, что увеличило расходы и время на доставку.