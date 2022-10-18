Власти Украины сообщили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве | 360°

Мир 18 октября 2022, 11:08 Власти Украины сообщили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве Офис Зеленского заявил о трех попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве

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Утром 18 октября один из объектов энергообеспечения Киева на левом берегу города попал под тройной удар. Об этом в Telegram-канале сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал он.

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Тимошенко отметил, что эта информация является предварительной.

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Также представители различных уровней власти на Украине и в Киеве сообщали и о других последствиях прилетов по столице страны. В частности, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о перебоях с энергоснабжением.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в городе. По его словам, по состоянию на девять утра по московскому времени в Деснянском районе под удар попал местный объект критической инфраструктуры. О последствиях прилета по этой локации Кличко пока не сообщил. Он пообещал вернуться с уточненными данными об обстановке в городе позже.