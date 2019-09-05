Власти Украины собрались через суд закрыть телеканал NewsOne

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию собрался обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию местного телеканала NewsOne. Руководство СМИ назвало регулятор «карательный органом».

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз продемонстрировал, что действует прежде всего как карательный орган и является угрозой для соблюдения главных принципов функционирования СМИ в демократическом обществе», — говорится в обращении к властям Международного редсовета телеканала, опубликованном на официальном сайте NewsOne.

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Международный редакционный совет NewsOne также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг телеканала.

Также главу государства призвали разобраться с легитимностью членов Нацсовета и «обеспечить соблюдение свободы слова, которую гарантирует Конституция Украины».

Ранее NewsOne провел трансляцию выступления руководителя Нацсовета Ольги Герасимюк, во время которого она озвучила намерение закрыть телеканал.

Она сказала, что специалисты регулятора обсудили все детали и учли многие вещи, которые показались важными. Она добавила, что канал будет продолжать работать до решения суда.