  • Власти Украины решили запретить гражданам посещать Россию по внутреннему паспорту

    05 декабря 2019, 18:14

    Ольга Ситникова

    Украинские власти хотят запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении с 1 марта 2020 года. Об этом сообщило ИА УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

    «Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — уточнил Погорельцев.

    По информации ИА RNS, глава департамента подчеркнул, что проект постановления Кабмина предусматривает приостановление некоторых соглашений с Россией. Их заключили «до начала российской агрессии».

    По словам Погорельцева, свидетельство о рождении не служит подтверждением гражданства Украины. Он также добавил, что во внутреннем паспорте нет информации на латинице. Из-за этого Интерпол и компетентные органы Украины не могут проверить данные человека.

    «Упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватным угрозам национальной безопасности Украины», — заявил Погорельцев.