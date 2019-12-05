Власти Украины решили запретить гражданам посещать Россию по внутреннему паспорту

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — уточнил Погорельцев.

По информации ИА RNS, глава департамента подчеркнул, что проект постановления Кабмина предусматривает приостановление некоторых соглашений с Россией. Их заключили «до начала российской агрессии».

По словам Погорельцева, свидетельство о рождении не служит подтверждением гражданства Украины. Он также добавил, что во внутреннем паспорте нет информации на латинице. Из-за этого Интерпол и компетентные органы Украины не могут проверить данные человека.

«Упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватным угрозам национальной безопасности Украины», — заявил Погорельцев.