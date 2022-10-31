Власти Украины решили ввести экстренные отключения электричества по всей стране | 360°

Мир 31 октября 2022, 11:17 Власти Украины решили ввести экстренные отключения электричества по всей стране Офис президента Украины: экстренные отключения света пройдут в стране после ударов freepik

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Экстренные отключения электроэнергии по всей Украине введут из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры страны. Такое заявление сделали в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом написало издание «Украина.ру» в своем Telegram.

Утром 31 октября по всей Украине заработала воздушная тревога. После этого стало известно об ударах по украинским объектам инфраструктуры в разных регионах страны. В частности, речь идет о Киеве.

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Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате ударов часть украинской столицы оказалась без света. По его словам, также в некоторых районах отсутствует водоснабжение. Однако коммунальные службы работают над устранением проблем.

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Также взрывы прозвучали в Харькове. Там метрополитен временно прекратил работу. Кроме того, известно, что часть железнодорожных веток страны оказалась обесточена.