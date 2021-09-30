Власти Украины решили уничтожить более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

Украинские власти решили утилизировать более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer. Причиной стало нарушение режима хранения препарата от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«В начале лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», — заявил глава Минздрава изданию ZN.ua.

Он уточнил, что все дозы препарата уничтожат 30 сентября. Также Ляшко ответил на сообщения о вакцинах AstraZeneca. По словам министра, дозы этого препарата успеют использовать до того, как у них истечет срок годности.

«Завтра последний день их использования. 700 доз вкололи сегодня, 700 доз будет использовано завтра. Таким образом, эта вакцина будет использована полностью», — заключил Ляшко.

Население Украины начали прививать от коронавируса в конце февраля. Сначала в стране появился препарат Covishield, а затем завезли CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. В середине сентября министр здравоохранения заявил, что на Украине закончилась вакцина Moderna.