Мир 11 июня 2023, 23:18 Власти Украины решили открыть музей Мазепы в Киево-Печерской лавре Минкультуры Украины Ткаченко анонсировал открытие музея Мазепы в Киевско-Печерской лавре РИА «Новости»

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Музей гетмана Ивана Мазепы планируют открыть в Киево-Печерской лавре. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Telegram-канале.

«Мы начинаем реставрационные работы в церкви Всех Святых, чтобы сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа», — написал он.

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По его мнению, открытие музея логично организовать на базе заповедника музейного центра «Гетман Иван Мазепа и его эпоха». Объект будет находиться в Онуфриевской башне (часть укреплений Киево-Печерской лавры — Прим. ред.).

Ткаченко также добавил, что в воскресенье, 11 июня, в Киево-Печерской лавре впервые провели панихида по Мазепе.

Правительственная комиссия министерства культуры Украины провела ревизию в Киево-Печерской лавре. После этого члены комиссии составили акт о передаче взятого в аренду Украинской православной церкви имущества обратно в пользу государственного заповедника. Священнослужителям дали три дня на то, чтобы они покинули территорию. Если в течении установленного срока монахи не съедут, то Минкультуры обратится в суд.