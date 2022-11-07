Мир 07 ноября 2022, 15:04 Власти Украины решили национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич» — СМИ «Экономическая правда»: Украина хочет национализировать «Укрнафту» и «Мотор Сич» Википедия

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Украина приняла решение национализировать некоторые предприятия, которые принадлежат олигархам. Речь идет о компаниях «Укрнафта», «Мотор Сич» и «Укртатнафта». Как сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты», акции станут собственностью государства.

Собеседники издания заявили, что НИКЦБФР 6 ноября решила принудительно забрать в собственность государства акции ПАО «Укрнафта», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укртатнафта», а также АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор».

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«Таким образом, регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства», — сказано в материале.

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Директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в конце октября арестовали на Украине. Его обвинили в госизмене якобы из-за сотрудничества с Россией. Сам Богуслаев назвал произошедшее недоразумением.