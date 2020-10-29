Власти Украины разрешили использовать средства COVID-фонда на сериалы

Министерство культуры и информационной политики Украины разрешило использовать средства из временного Фонда борьбы с СОVID-19 на создание патриотических сериалов.

Представители ведомства отметили, что украинский кабмин изменил порядок использования денег. Они пойдут на покрытие расходов кинопроизводства. Министерство культуры получит 100 миллионов гривен или около 273 миллионов рублей из фонда при дефиците госбюджета в 81,7 миллиарда гривен (223,2 миллиарда рублей). Уточняется, что деньги необходимо использовать до конца текущего года.

«Это позволит создать общественно значимый аудиовизуальный контент и поддержать киноотрасль в условиях коронакризиса», — процитировал сотрудников Минкульта сайт «Политика сегодня».

Средства покроют не только затраты на производство кинокартин, но и поддержат создание отдельных этапов. В ближайшее время будет объявлено начало конкурсного отбора проектов.

Уточняется, что Фонду борьбы с коронавирусом было выделено 66 миллиардов гривен. Через некоторое время правительство стало перераспределять деньги по «приоритетным направлениям». Это возмутило граждан, так как более половины средств направили на ремонт дорог, а не на борьбу с распространением вируса.