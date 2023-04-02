Мир 02 апреля 2023, 01:18 Власти Украины рассмотрят петицию верующих против запрета УПЦ Власти Украины рассмотрят собравшую 25 тысяч подписей петицию против запрета УПЦ Сайт Украинской православной церкв

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Власти Украины буду вынуждены рассмотреть петицию от имени верующих против запрета канонической Украинской православной церкви. Она собрала положенные для этого 25 тысяч подписей, сообщило украинское издание LIGA.net.

Авторы петиции призывают решить вопрос с церковью не посредством запрета всей УПЦ, а путем диалога и защиты прав и свобод граждан. По информации издания, премьер страны Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести проработать поднятые верующими вопросы и проинформировать о результатах рассмотрения как авторов обращения, так и правительство страны.

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Украинское правительство внесло на рассмотрение в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента страны Владимира Зеленского, о запрете УПЦ.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве постановил отправить настоятеля Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца. При этом священника обязали носить электронный браслет. Защита в связи с этим будет просить суд об отмене ношения браслета из-за состояния здоровья наместника.