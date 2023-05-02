Мир 02 мая 2023, 02:45 Власти Украины призвали жителей новых регионов РФ не получать российские паспорта Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей новых регионов РФ не менять паспорта РИА «Новости»

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в Telegram-канале пост, в котором призвала жителей новых территорий РФ не брать российские паспорта. Также она рекомендовала уехать из региона.

«Мои рекомендации украинцам (в вошедших в состав РФ регионах — прим. ред.) <…> остаются теми же: российские паспорта не брать», — написала Верещук.

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Она также рекомендовала по возможности покинуть регион. Последним пунктом в рекомендации значится: «ждать ВСУ».

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее выступил с противоположной рекомендацией. Он заявил, что украинцам на новых территориях следует получить российские паспорта, «чтобы выжить». Киевские власти уже начали разрабатывать законопроект, который даст украинцам право отказаться от паспорта РФ.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал новый закон «О гражданстве РФ». Теперь некоторым иностранцам будет легче получать российский паспорт. Также будет действовать и институт прекращения российского гражданства.