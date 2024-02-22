Мир 22 февраля 2024, 10:05 Власти Украины призвали Запад отдать все свое вооружение и технику Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение Nicholas Pilch/Keystone Press Agency/globallookpress

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Страны Запада должны отдать Украине все свое вооружение и технику. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которую в прошлом году объявили в розыск в России.

Он заявил, что у Украины есть огромный опыт по использованию техники. По его словам, пушки, боевые машины пехоты и другое оружие для следующих боевых столкновений Европе не понадобятся.

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«И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания. <…> Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен», — подчеркнул Данилов.

Политик призвал Запад передать все оружие Украине. Он уточнил, что ВСУ точно понимают, как нужно «использовать все эти вещи».

Посол Украины Василий Боднар заявил, что власти республики планируют купить истребители пятого поколения KAAN в Турции. Он уточнил, что некоторые заводы страны участвуют в разработке двигателя для этих воздушных судов.