Объекты Чернобыля предложили внести в список наследия ЮНЕСКО

Ряд объектов из Чернобыльской зоны могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С такой инициативой выступил глава Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко.

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов», — написал Ткаченко в своем Facebook.

Министр рассказал в посте, что сейчас предстоит упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. А еще он считает, что власти должны разработать туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

Еще в апреле украинский президент Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.

В начале октября в заповеднике, расположенном в Чернобыльской зоне отчуждения, обнаружили редкую бабочку. Размах ее крыльев может достигать 11 сантиметров.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 32 года назад, тогда взорвался четвертый энергоблок станции. Также от сильной радиации пострадали российские регионы.