Мир 31 марта 2023, 21:39 Власти Украины пожалели о непроведенной зачистке УПЦ Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о непрошедшей зачистке УПЦ Telegram

Читать 360tv в

Власти Украины могли «физически зачистить» Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил в эфире украинского «24 канала».

По его словам, что уникальный шанс для зачистки был первые три-шесть месяцев с начала проведения специальной военной операции.

Реклама

«Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», — сказал он.

Подоляк считает, что на Украине должна быть только Православная церковь Украины (ПЦУ). Для этого необходимо достаточно «жестко пройти по этому пути».

«То, что происходит сейчас вокруг УПЦ, позволит этот гнойник хирургически ликвидировать. Мы дойдем до правильного финала. <…> А на Украине будет только ПЦУ», — заверил советник офиса Зеленского.

Ранее суд отклонил иск канонической УПЦ о признании одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры недействительным. Украинские власти разорвали договор аренды в одностороннем порядке. министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что в лавру отправят комиссию по приемке имущества.