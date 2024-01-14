14 января 2024, 02:20
Власти Украины пообещали помочь Великобритании в случае нападения России
Премьер Украины Шмыгаль: Киев поможет Великобритании, если на нее нападет Россия
Украина поможет Великобритании, если на нее нападет Россия. Такое заявление в эфире телемарафона сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя договор о «гарантиях безопасности».
В документе прописано, что помощь стран должна быть обоюдной. Великобритания обязалась помогать Украине, пока та не вступит в НАТО. Киев в той же степени должен помогать Соединенному Королевству, если на него нападет Россия.
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«Украина будет реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг Россия захочет атаковать нашего союзника», — подчеркнул Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности 12 января. В рамках договора Великобритания будет предоставлять Украине долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике.
Владимир Зеленский
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Россия
Киев
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