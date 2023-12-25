Мир 25 декабря 2023, 15:55 Власти Украины перевели часть военного производства под землю Рогов: на Украине появились подземные военные производства Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

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На Украине создали подземные военные производства. Местные власти опасаются авиаударов со стороны ВС РФ, рассказал РИА «Новости» председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Такие предприятия появились в Одесской, Киевской, Николаевской и других областях. Там осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов-камикадзе с реактивными двигателями.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что оборонно-промышленные компании страны готовы нарастить производство вооружений. Глава государства попросил помощи американских корпораций для реализации этой цели.

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик отметил, что Украине нечего будет покупать на средства США, так как Запад не может сравниться или превзойти Россию в производстве боеприпасов. Украине грозит скорое поражение в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.