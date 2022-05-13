Власти Украины передадут «Нафтогазу» национализированную сеть заправок

Правительство Украины одобрило передачу «Нафтогазу сеть заправок Glusco, которая якобы продавала поступившее из России топливо. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Шмыгаль.

Глава кабмина сослался на решение суда, по которому 145 заправочные станции теперь принадлежат властям Украины.

«Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний на Украине должны перейти государству», — заявил Шмыгаль.

Генеральная прокуратура Украины уточнила, что суд арестовал более 234 объектов компании Glusco в ряде регионов. В судебном решении говорится, что 145 заправок, восемь нефтебаз 38 складов, девять земельных участков, а также все корпоративные права передадут сотрудникам Агентства по по розыску и менеджмента активов.

В материалах уголовного дела говорится, что конечными владельцами компании являются граждане России.

За последние несколько недель на Украине наблюдается дефицит топлива на заправках. Часть сетей стоят пустыми, а некоторые обслуживают только корпоративных клиентов. Причиной нехватки горючего стало государственное регулирование цен на топливо.