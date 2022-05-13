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    13 мая 2022, 23:56

    Власти Украины передадут «Нафтогазу» национализированную сеть заправок

    Шмыгаль: национализированную за связь с Россией сеть заправок Glusco передадут «Нафтогазу»

    Анатолий Минкин

    Правительство Украины одобрило передачу «Нафтогазу сеть заправок Glusco, которая якобы продавала поступившее из России топливо. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Шмыгаль.

    Власти Украины передадут «Нафтогазу» национализированную сеть заправок

    Глава кабмина сослался на решение суда, по которому 145 заправочные станции теперь принадлежат властям Украины.

    «Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний на Украине должны перейти государству», — заявил Шмыгаль.

    Генеральная прокуратура Украины уточнила, что суд арестовал более 234 объектов компании Glusco в ряде регионов. В судебном решении говорится, что 145 заправок, восемь нефтебаз 38 складов, девять земельных участков, а также все корпоративные права передадут сотрудникам Агентства по по розыску и менеджмента активов.

    В материалах уголовного дела говорится, что конечными владельцами компании являются граждане России.

    За последние несколько недель на Украине наблюдается дефицит топлива на заправках. Часть сетей стоят пустыми, а некоторые обслуживают только корпоративных клиентов. Причиной нехватки горючего стало государственное регулирование цен на топливо.