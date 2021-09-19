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    19 сентября 2021, 02:23

    Власти Украины отвлекают внимание населения для прикрытия мегакоррупции — Порошенко

    Дарья Бунякова

    Украинские власти отвлекают внимание населения нелепыми заявлениями, чтобы прикрыть свою мегакоррупцию. Об этом заявил бывший лидер страны Петр Порошенко.

    Власти Украины отвлекают внимание населения для прикрытия мегакоррупции — Порошенко

    По словам политика, каждый день на Украине появляются новые тревожные сигналы, связанные с действиями действующей власти.

    «Но тот, кто называет их клоунами — очень ошибается. Потому клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы и слова не услышите ни о каких проблемах», — заявил Порошенко. Его слова привели на сайте партии «Европейская солидарность».

    Экс-президент добавил, что клоуны не смогли бы взять под контроль все силовые структуры в стране. При этом он подчеркнул, что власть пытается уничтожить оппозицию с помощью безосновательных уголовных дел.

    «Они „дурачатся“ для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например — а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать», — сказал политик.

    В качестве еще одного примера он привел предложение перевести украинский язык на латиницу. Как считает Порошенко, все эти идеи озвучиваются для прикрытия сделок.