Украинские власти отвлекают внимание населения нелепыми заявлениями, чтобы прикрыть свою мегакоррупцию. Об этом заявил бывший лидер страны Петр Порошенко.

По словам политика, каждый день на Украине появляются новые тревожные сигналы, связанные с действиями действующей власти.

«Но тот, кто называет их клоунами — очень ошибается. Потому клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации. Сейчас на большинстве каналов вы и слова не услышите ни о каких проблемах», — заявил Порошенко. Его слова привели на сайте партии «Европейская солидарность».

Экс-президент добавил, что клоуны не смогли бы взять под контроль все силовые структуры в стране. При этом он подчеркнул, что власть пытается уничтожить оппозицию с помощью безосновательных уголовных дел.

«Они „дурачатся“ для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например — а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать», — сказал политик.

В качестве еще одного примера он привел предложение перевести украинский язык на латиницу. Как считает Порошенко, все эти идеи озвучиваются для прикрытия сделок.