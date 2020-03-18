Власти Украины ошиблись в деле по Керченскому проливу на суде в Гааге

По информации РИА ФАН, Бабин уточнил, что изначальный иск Украины наводил судей на мысль о принадлежности ей Крыма. Тем не менее, Арбитраж в Гааге не принял основной киевский тезис.

«Стратегической ошибкой стал перевод морского спора в спор о суверенитете над Крымом», — заметил юрист.

По мнению специалиста, Украина сделала России «массу приятных юридических подарков». Таким образом, Киев оказался в невыгодной позиции.

«Я не могу говорить, что решение арбитража от 21.02.2020 неправосудное или противоречит международному праву. <…> Там, где у арбитража был выбор, он сплошь по тексту был не в пользу Украины», — заключил Бабин.

Ранее Гаагский трибунал отказался принимать украинские претензии к России. В Москве решением довольны.