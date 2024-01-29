Мир 29 января 2024, 10:35 Власти Украины оказались не в силах скрыть отчаяние из-за сложного положения ВСУ WP: в Киеве тяжело скрывать отчаяние из-за ситуации на фронте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинским властям стало сложнее скрывать отчаяние из-за тяжелого положения ВСУ. Об этом написало западное издание The Washington Post.

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине», — подчеркнули журналисты.

Реклама

В WP полагают, что шансы на успех ВСУ в противостоянии с ВС России «фактически исчезли». По мнению журналистов, это произошло, когда западные страны упустили нужный момент и не поставили Киеву военную помощь.

США могут и далее сокращать поддержку Украины, если новым президентом станет Дональд Трамп. В отличие от администрации Джо Байдена, 45-й президент пообещал быстро урегулировать украинский кризис и не тратить средства американских налогоплательщиков. Республиканец также говорил, что намерен переключиться с внешней политики и заняться решением внутренних проблем страны, в том числе бороться с миграционным кризисом.